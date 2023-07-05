Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Дело о коррупции в отношении экс-прокурора Шымкента поступило в суд
BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 18:59
407
Сегодня, 18:59
407
Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Дело о коррупции в отношении экс-прокурора Шымкента поступило в суд

В Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента поступило дело в отношении Максата Кожабаева, бывшего прокурора города и заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции, передаёт BaigeNews.kz.

Кожабаев предан суду по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса РК - Мошенничество в особо крупном размере.

"​Согласно обвинительному акту, Кожабаев в период с 5 декабря 2021 года по 29 января 2022 года совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, должностным лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", - уточнили в суде.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:59
407
Поделитесь:
Наверх