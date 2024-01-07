Данилина выиграла пятый титул WTA в Новой Зеландии

Казахстанская теннисистка Анна Данилина одержала победу в парном разряде турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Она сыграла в дуэте с Викторией Хрунчаковой из Словакии.

В финале Анна и Виктория, посеянные под вторым номером, обыграли первых номеров турнира американку Бетани Маттек-Сандс и чешку Марию Боузкову - 6:3, 6:7(5), 10:8. Игра продолжалась один час и 50 минут.

Это уже пятый трофей Анны в парном разряде под эгидой WTA. Ранее она выигрывала турниры: Сидней (WTA 500), Гамбург (WTA 250), Варшава (WTA 250), Гданьск (WTA 250).