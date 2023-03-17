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  • Что выявили проверяющие на Усть-Каменогорской ТЭЦ, рассказал аким ВКО
eeq.kz Сегодня, 11:28
282
Сегодня, 11:28
282
Фото: eeq.kz

Что выявили проверяющие на Усть-Каменогорской ТЭЦ, рассказал аким ВКО

Даниал Ахметов рассказал о результатах проверки на Усть-Каменогорской теплоэлектроцентрали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По словам главы региона, недавно проведённое обследование предприятия не выявило серьёзных нарушений.

"Недавно на предприятии была масштабная проверка, которая не выявила серьезных нарушений, — сказал аким. — Есть комплексный план развития станции, и сейчас руководству ТЭЦ крайне важно, чтобы он был приведён в соответствие с новой правительственной программой "тариф в обмен на инвестиции".

Отметим, что ТЭЦ города обеспечивает производство электрической и тепловой энергии для крупных промышленных предприятий и 80 процентов нагрузки жилищно-коммунального сектора. И предстоящие ремонтные работы позволят ТЭЦ полностью подготовиться к новому отопительному сезону.

"На сегодняшний день у Усть-Каменогорской ТЭЦ имеется инвестпроект по строительству котла высокого давления, а также проекты по капитальному ремонту двух котлоагрегатов и текущему — всех остальных, имеющихся на теплоисточнике", сообщил аким ВКО.

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#ТЭЦ #ВКО #Усть-Каменогорс #проверка
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:28
282
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