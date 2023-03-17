Что выявили проверяющие на Усть-Каменогорской ТЭЦ, рассказал аким ВКО

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Даниал Ахметов рассказал о результатах проверки на Усть-Каменогорской теплоэлектроцентрали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По словам главы региона, недавно проведённое обследование предприятия не выявило серьёзных нарушений.

"Недавно на предприятии была масштабная проверка, которая не выявила серьезных нарушений, — сказал аким. — Есть комплексный план развития станции, и сейчас руководству ТЭЦ крайне важно, чтобы он был приведён в соответствие с новой правительственной программой "тариф в обмен на инвестиции".

Отметим, что ТЭЦ города обеспечивает производство электрической и тепловой энергии для крупных промышленных предприятий и 80 процентов нагрузки жилищно-коммунального сектора. И предстоящие ремонтные работы позволят ТЭЦ полностью подготовиться к новому отопительному сезону.