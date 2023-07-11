Члена ОПГ из Казахстана задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали объявленного в межгосударственный розыск члена ОПГ из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Кактус медиа.

В пресс-службе ГКНБ КР уточнили, что задержанного уроженца Актау Мангистауской области О. И. О., 1988 года рождения, подозревают в рейдерском захвате и вымогательстве у предпринимателей денежных средств в особо крупном размере. Сейчас он водворён в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

По информации казахстанских коллег, в 2019 году члены ОПГ организовали хищение нефти из законсервированной скважины на одном из месторождений. Департамент экономических расследований по Мангистауской области возбудил уголовное дело с последующим объявлением в межгосударственный розыск члена ОПГ РК О. И. О. Также разыскиваемого подозревают в вымогательстве 760 тысяч долларов у гражданина У. С. М. и побеге в соседнее государство с целью скрыться от следователей.

Предположительно, границу с Кыргызстаном он пересёк незаконно.

Кроме этого, устанавливается законность получения О. И. О. гражданства Кыргызстана, проверяется версия наличия у него покровителей из числа сотрудников правоохранительных органов.

Расследование продолжается.