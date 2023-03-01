Численность населения Казахстана приблизилась к 20 миллионам

Фото: aa.com.t

Бюро национальной статистики обновило данные о численности населения Казахстана, передает BaigeNews.kz. По информации на 1 февраля, количество казахстанцев составило 19 788 254 человек.

Из них городское население – 12 227 458, а сельское население – 7 560 796 человек.

В нашей стране проживают 9 658 685 мужчин и 10 129 569 женщин.

Тем временем, по данным Бюро нацстатистики, на январь 2023 года, наибольшие уровни рождаемости были отмечены в Мангистауской (27,75 человека на 1000 населения), Туркестанской (27,23) областях и Шымкенте (26,34).