Регионы с высокой рождаемостью и смертностью назвали в Казахстане

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Более 19,7 миллиона человек проживали в Казахстане по данным на 1 января 2023 года. О демографической ситуации в стране сообщили в Бюро национальной статистики, передаёт BaigeNews.kz

"Численность населения на 1 января составила 19 765 004 человека, из них горожане – 12 208 259, сельские жители – 7 556 745 человек. За 12 месяцев в Казахстане родилось 403,5 тысячи человек (450,7 тыс. чел. – 2021 г) , из них 208 тысяч – мальчики, 195,5 тысячи - девочки. Коэффициент рождаемости составил 20,28 на 1000 человек. Число умерших за указанный период составило 134,7 тысячи человек, коэффициент смертности на 1000 человек – 6,77. Естественный прирост населения составил 268,8 тысячи человек", - сообщили в бюро.

Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (27,75 человека на 1000 населения), Туркестанской (27,23) областях и Шымкенте (26,34).

Самые высокие уровни смертности наблюдались в Северо-Казахстанской (11,84 на 1000 населения), Восточно-Казахстанской (11,71) и Костанайской областях (10,82), что связано с возрастной структурой населения этих областей.

За 12 месяцев умерло 3 215 младенцев до года, коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся составил 7,97 (аналогичный период 2021 года – 8,35).

Общие коэффициенты естественного движения населения

на 1000 человек

За указанный период зарегистрировано 128,5 тысячи браков, их число за год снизилось на 8,4 процента, а также 17,7 тысячи разводов, что также меньше уровня 2021 года на 8,1 процента.

Численность переезжающих в пределах страны увеличилась на 6,1 процента. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырёх регионах: Алматы (35 302 человека), Астана (33 798 человек) и Шымкент (2 756 человек), а также в Алматинской области (898 человек).

Сальдо миграции

человек

В январе-декабре 2022 года число прибывших в страну составило 17 293 человека, выбывших - 24 239 человек. Сальдо миграции составило минус 6 946 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85,9 процента, доля выбывших в эти страны - 83,4 процента.