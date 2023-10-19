  • 19 Октября, 09:56
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Численность краснокнижных архаров выросла в Мангистау

Сегодня, 08:44
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kazpravda.kz Сегодня, 08:44
Сегодня, 08:44
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Фото: kazpravda.kz

За последние три года численность архаров в регионе выросла на 18 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По данным центра общественных коммуникаций, численность краснокнижных животных выросла в Мангистау до 1059 голов.

"За последние три года численность архаров в регионе выросла на 18 процентов. Если в 2021 их было 861, то в 2023 году насчитывается уже 1059 голов", - пишет издание.

"Перепись" обитателей заповедников провели сотрудники РГКП "ПО Охотзоопром" и института зоологии с 5 по 11 октября.

По словам сотрудников регионального природного парка "Кызылсай", для увеличения поголовья создаются все необходимые условия.

"В этом году были созданы 42 искусственных родника, которые используются обитателями заказника для водопоя. Для животных установили удобные подставки, колодцы ограждены. Рейдовые мероприятия, в том числе на предмет пожарной безопасности, проводятся непрерывно", - рассказали сотрудники регионального природного парка.

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