Численность краснокнижных архаров выросла в Мангистау

За последние три года численность архаров в регионе выросла на 18 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По данным центра общественных коммуникаций, численность краснокнижных животных выросла в Мангистау до 1059 голов.

"За последние три года численность архаров в регионе выросла на 18 процентов. Если в 2021 их было 861, то в 2023 году насчитывается уже 1059 голов", - пишет издание.



"Перепись" обитателей заповедников провели сотрудники РГКП "ПО Охотзоопром" и института зоологии с 5 по 11 октября.

По словам сотрудников регионального природного парка "Кызылсай", для увеличения поголовья создаются все необходимые условия.