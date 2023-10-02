Численность Каратауских архаров выросла на 15%

В Казахстане численность Каратауских архаров составила 1309 голов, что на 15% больше, чем в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство экологии РК.

В этом году в связи с ранним наступлением периода гона, учёт этих животных был проведён с 25 по 29 сентября. В нем приняли участие сотрудники РГКП "ПО "Охотзоопром", а также Каратауского заповедника.

"По результатам осеннего учета текущего года численность эндемика заповедника составила 1309 голов, что на 15% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении Минэкологии.

Стоит отметить, Каратауские архары занесены в Красную книгу Казахстана.