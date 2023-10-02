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Численность Каратауских архаров выросла на 15%

Сегодня, 15:54
АВТОР
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kazpravda.kz Сегодня, 15:54
Сегодня, 15:54
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Фото: kazpravda.kz

В Казахстане численность Каратауских архаров составила 1309 голов, что на 15% больше, чем в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство экологии РК.

В этом году в связи с ранним наступлением периода гона, учёт этих животных был проведён с 25 по 29 сентября. В нем приняли участие сотрудники РГКП "ПО "Охотзоопром", а также Каратауского заповедника.

"По результатам осеннего учета текущего года численность эндемика заповедника составила 1309 голов, что на 15% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении Минэкологии.

Стоит отметить, Каратауские архары занесены в Красную книгу Казахстана.

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