Чипирование домашних животных: минэкологии ответила на волнующие вопросы

Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова ответила на вопросы журналистов о чипировании домашних животных, передаёт BaigeNews.kz.

Министру экологии и природных ресурсов РК Зульфие Сулейменовой задали вопрос о том, будут ли продлены сроки бесплатного чипирования домашних животных, так как сейчас в ветклиниках можно наблюдать огромный ажиотаж - владельцы собак и кошек вынуждены стоять на улице в огромных очередях.

"Сам закон был принят еще в пришлом году, то есть было достаточно времени до 1 сентября текущего года. Касательно ажиотажа мы обязательно переговорим со всеми акиматами для того, чтобы они максимально посодействовали комфортной организации для работы", - сказала Зульфия Сулейменова.

Также журналистов интересовало, что владельцы питомцев, особенно мелких пород собак, интересуются, нет ли альтернативы введению чипа, и, может быть, есть для них специальные ошейники.

Минэкологии ответила утвердительно, заявив, что ошейники с чипами есть.