Чиновники мешали инвестору строить линии электропередач в Карагандинской области
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Прокуратура Карагандинской области заметила, что уполномоченные органы нарушают законные права инвесторов, передаёт BaigeNews.kz.
ТОО 2KyzylArayCopper" строит горно-перерабатывающий комплекс "Алмалы-2" стоимостью 112,5 миллиарда тенге и планирует создать 700 рабочих мест.
Пока не вмешалась прокуратура, инвестор не мог начать строительство линий электропередач через сельхозугодия из-за того, что у него не было не договоренности с крестьянскими хозяйствами, а акимат не спешил решать проблему, несмотря на значимость для региона проекта.
"Более того, аким Шетского района в нарушение требований Закона 2О местном государственном управлении и самоуправлении" заключил с ТОО меморандум о сотрудничестве, где предусмотрел обременяющие обязательства для инвестора", - отметили в прокуратуре.
Сейчас и этот меморандум отменён, и инвестор строит линии электропередач.
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