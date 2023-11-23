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Чиновника наказали за взяточничество подчинённого в Атырау

Сегодня, 11:11
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:11
Сегодня, 11:11
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Фото: baigenews.kz

К дисциплинарной ответственности привлекли главу отдела предпринимательства и сельского хозяйства Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

По инициативе Агентства по противодействию коррупции в Атырауской области руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Атырау привлекли к дисциплинарной ответственности.

Чиновник получил выговор за проступок подчинённого. Тот регулярно получал взятки в размере 87 тысяч тенге за ускоренную регистрацию спецтехники. В отношении него завели уголовное дело. Суд оштрафовал госслужащего на три миллиона тенге и пожизненно запретил работать на государственной службе.

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