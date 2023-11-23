Чиновника наказали за взяточничество подчинённого в Атырау
Сегодня, 11:11
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Сегодня, 11:11Сегодня, 11:11
98Фото: baigenews.kz
К дисциплинарной ответственности привлекли главу отдела предпринимательства и сельского хозяйства Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
По инициативе Агентства по противодействию коррупции в Атырауской области руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Атырау привлекли к дисциплинарной ответственности.
Чиновник получил выговор за проступок подчинённого. Тот регулярно получал взятки в размере 87 тысяч тенге за ускоренную регистрацию спецтехники. В отношении него завели уголовное дело. Суд оштрафовал госслужащего на три миллиона тенге и пожизненно запретил работать на государственной службе.
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