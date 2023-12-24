Чемпион Казахстана получил травму на репетиции шоу Татьяны Навки
Сегодня, 17:11
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Сегодня, 17:11Сегодня, 17:11
41Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
Известный казахстанский тренер по спортивной акробатике Жанторе Жумабай сломал обе ноги и получил другие различные травмы во время репетиции новогоднего ледового шоу Татьяны Навки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.
Жумабай упал с трехметровой высоты, после чего тренера доставили в реанимацию. Позже его перевели в общее отделение.
Напомним, в качестве спортсмена Жумабай выигрывал первенство Казахстана.
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