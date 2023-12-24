Чемпион Казахстана получил травму на репетиции шоу Татьяны Навки

Известный казахстанский тренер по спортивной акробатике Жанторе Жумабай сломал обе ноги и получил другие различные травмы во время репетиции новогоднего ледового шоу Татьяны Навки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Жумабай упал с трехметровой высоты, после чего тренера доставили в реанимацию. Позже его перевели в общее отделение.

Напомним, в качестве спортсмена Жумабай выигрывал первенство Казахстана.