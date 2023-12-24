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Чемпион Казахстана получил травму на репетиции шоу Татьяны Навки

Сегодня, 17:11
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РИА Новости / Евгений Одиноков Сегодня, 17:11
Сегодня, 17:11
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Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Известный казахстанский тренер по спортивной акробатике Жанторе Жумабай сломал обе ноги и получил другие различные травмы во время репетиции новогоднего ледового шоу Татьяны Навки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Жумабай упал с трехметровой высоты, после чего тренера доставили в реанимацию. Позже его перевели в общее отделение.

Напомним, в качестве спортсмена Жумабай выигрывал первенство Казахстана.

 

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