Человеческий череп обнаружили в степи в Мангистауской области
Сегодня, 09:40
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Сегодня, 09:40Сегодня, 09:40
120Фото: скриншот
Полицейские Мангистауской области тщательно проверяют видеозапись из соцсетей, на которой запечатлены человеческие останки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на inAktau.kz.
Человеческий череп обнаружил, предположительно, в мангистауской степи проезжавший на автомобиле водитель. В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что изучают обнародованные кадры.
"Видеозапись в данный момент тщательно проверяется. Выясняется, когда и где были сняты кадры, а также имеют ли они отношение к Мангистауской области", – сообщили в полиции.
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