Человеческий череп обнаружили в степи в Мангистауской области

Полицейские Мангистауской области тщательно проверяют видеозапись из соцсетей, на которой запечатлены человеческие останки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на inAktau.kz.

Человеческий череп обнаружил, предположительно, в мангистауской степи проезжавший на автомобиле водитель. В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что изучают обнародованные кадры.