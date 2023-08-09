  • 9 Августа, 10:19
  • BAIGENEWS

Человеческий череп обнаружили в степи в Мангистауской области

Сегодня, 09:40
АВТОР
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скриншот Сегодня, 09:40
Сегодня, 09:40
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Фото: скриншот

Полицейские Мангистауской области тщательно проверяют видеозапись из соцсетей, на которой запечатлены человеческие останки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на inAktau.kz.

Человеческий череп обнаружил, предположительно, в мангистауской степи  проезжавший на автомобиле водитель. В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что изучают обнародованные кадры.

"Видеозапись в данный момент тщательно проверяется. Выясняется, когда и где были сняты кадры, а также имеют ли они отношение к Мангистауской области", – сообщили в полиции.

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