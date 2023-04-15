Буллинг в школах: Министр просвещения обратился к родителям

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Министр просвещения РК Гани Бейсембаев в социальных сетях обратился к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что в последнее время участились факты буллинга среди подростков.

"Случившееся в Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях никого не оставило равнодушным. Последнее событие в Алматинской области, в следствие которого погибли двое детей, я воспринимаю как личную боль. Приношу искренние соболезнования родным и близким. К сожалению, буллинг становится одним из распространенных явлений. То, что подростки пошли на такое безрассудство и жестокость недопустимо", — написал министр на своей странице в Facebook.

Гани Бейсембаев подчеркнул, что педагогической и гражданской общественности, а также родителям — необходимо сплотиться и мобилизовать все ресурсы на защиту жизни и здоровья детей, формирование жизненных ценностей подрастающего поколения.

"Сегодня провел экстренное совещание с руководителями управлений образования, территориальных департаментов, городских и районных отделов образования. Мною даны поручения по усилению воспитательной работы и взаимодействию с родительской общественностью. Мы на связи с министром внутренних дел и акиматом. На месте правоохранительными органами ведутся следственные мероприятия, работает комиссия. По поручению Главы государства ведётся работа по разработке Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида, обеспечения их прав и благополучия", — отметил Бейсембаев.

Он также рассказал, что министерство совершенствует законодательную базу, в которой закреплены права ребенка на защиту от буллинга.

"Для этого приняты Правила профилактики травли ребенка, Правила деятельности психологических служб школ, Алгоритм по выявлению и работе с фактами насилия и жестокого обращения в отношении детей. В каждом регионе страны работают уполномоченные по правам ребенка. Их контакты опубликованы на странице @oqu_agartu_ministrligi. Для оперативной помощи детям и их родителям действует телеграмм-чат "Бала қорғау". Все эти меры направлены на формирование единых подходов в обеспечении безопасности детей", — заключил министр.

Гани Бейсембаев заявил, что безопасность детей остается одним из приоритетных направлений и будет на особом контроле министерства.