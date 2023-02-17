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  • Буллинг в школах: какие меры профилактики приняты в Казахстане
Depositphotos Сегодня, 11:39
92
Сегодня, 11:39
92
Фото: Depositphotos

Буллинг в школах: какие меры профилактики приняты в Казахстане

О мерах по повышению уровня психолого-педагогического сопровождения и предупреждению травли (буллинга) среди детей рассказала главный эксперт Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Жибек Нуржан, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, с 2016-2021 года урегулирование деятельности психологических служб были на уровне местных исполнительных органов. А начиная с 2021 года, компетенции были переданы Министерству просвещения, в связи с чем были приняты правила деятельности психологических служб.

"Данные правила позволили систематизировать и конкретизировать работу специалистов, входящих в состав психологической службы, повысить ответственность администрации школы, прозрачность и системность работы.  В целях повышения доступности и качества индивидуального сопровождения прописан алгоритм действий при обращении педагогов, родителей, а также обучающихся. Педагоги и психологи получили возможность сделать акцент на индивидуальную работу с каждым обучающимся", - сообщила она.

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#буллинг #школы #Жибек Нуржан
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:39
92
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