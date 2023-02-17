Буллинг в школах: какие меры профилактики приняты в Казахстане

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О мерах по повышению уровня психолого-педагогического сопровождения и предупреждению травли (буллинга) среди детей рассказала главный эксперт Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Жибек Нуржан, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, с 2016-2021 года урегулирование деятельности психологических служб были на уровне местных исполнительных органов. А начиная с 2021 года, компетенции были переданы Министерству просвещения, в связи с чем были приняты правила деятельности психологических служб.