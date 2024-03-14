Будут ли казахстанцы с вредными привычками переплачивать за медстраховку, ответили в Минздраве

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Сената прокомментировал предложение депутата Мажилиса по разработке методики определения размера выплат взносов в Фонд медстрахования в зависимости от состояния здоровья и образа жизни каждого отдельного гражданина, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты поинтересовались у вице-министра здравоохранения Тимура Султангазиева, будут ли в Минздраве рассматривать возможность разработки методики определения размера выплат страховых взносов в зависимости от состояния здоровья и образа жизни каждого отдельного гражданина.

"В рамках нашей системы солидарного обязательного социально-медицинского страхования предполагается только унитарное, для всех работников, работодателей, для всего населения, единые стандарты, единые ставки взносов и отчислений. Соответственно, то, что вчера было предложено внедрить отдельные индивидуальные счета, как, например, это сделано только в одной стране мира, в Сингапуре. Во всех остальных странах имеется вот такая солидарная страховая ответственность. Соответственно, в нашей системе не предполагается внедрение отдельных процентных ставок или отдельного индивидуального счета", – сказал в ответ Султангазиев.

Он отметил, что разделение фонда по индивидуальным счетам может привести к тому, что нуждающиеся в дорогостоящем лечении могут не набрать необходимую сумму.

"Если разделить этот единый фонд по отдельным индивидуальным счетам, человек, который сегодня оплачивает сравнительно незначительную сумму, завтра, когда необходимо, будет получать дорогостоящую медицинскую помощь, достаточно дорогостоящую, например, та же замена тазобедренного сустава стоит от 1,5 млн тенге, или введение стента, особенно с лекарственными средствами, тоже стоит от 1,5 до 2 млн тенге. Некоторые операции по трансплантации свыше 10 млн тенге, и, соответственно, практически набрать эту сумму нереально. В этой связи у нас система называется и по принципам работы солидарности единого пула, где складываются: "вносят все, потребляют по нуждам", – пояснил он.

Напомним, 13 марта, на пленарном заседании Мажилиса депутат Ержан Бейсенбаев в своём депутатском запросе на имя министра здравоохранения раскритиковал существующую модель медицинского страхования. Депутат отметил, что она противоречит всем принципам экономики, не предполагает индивидуальной ответственности за своё здоровье и индивидуальных накоплений на лечение. Человек обязан платить независимо от того, как он относится к своему здоровью. То есть те, кто не имеет вредных привычек, занимается спортом и не тратит свои трансферы на медицинское обслуживание, должны платить столько же, сколько те, кто не заботится о своем здоровье, курит, пьёт и регулярно тратит деньги на лекарства и врачей.