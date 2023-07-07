Бублик впервые в своей карьере вышел в четвёртый круг Уимблдона

Фото: instagram.com/bublik

Казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в своей карьере вышел в четвертый круг не только Уимблдона, но и всех турниров Большого Шлема, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Казахстанец в третьем круге обыграл немца Максимильяна Мартерера со счетом 6:4, 6:1, 7:6.

Следующим соперником Бублика будет победитель матча между россиянином Андреем Рублёвым (7 ракетка мира) и бельгийцем Давидом Гоффеном (127 ракетка мира).