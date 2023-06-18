Бублик сыграет с 15 ракеткой мира на турнире в Германии

Фото: instagram.com/bublik

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик, который занимает 47-ю строчку рейтинга АТР, сыграет на турнире в немецкой Галле Terra Wortmann Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первым соперником казахстанского теннисиста на турнире станет хорватский спортсмен Борна Чорич (15-я ракетка мира).

Их матч состоится 19-го июня в 14:00 по времени Астаны. При этом Бублик и Чорич также сыграют вместе в парном разряде турнира — 20-го июня в 15:00 по астанинскому времени они сыграют против итальянского дуэта Симоне Болелли — Андреа Вавассори.

Отметим, что встреча казахстанца и хорвата пройдет на стадии 1/16 финала травяного турнира.