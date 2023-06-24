Бублик сенсационно пробился в финал турнира в Халле

Фото: instagram.com/bublik

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (48-я ракетка мира) провел полуфинальный матч на травяном турнире в помещении одиночного разряда в Халле (Германия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бублик сыграл с немецким спортсменом Александром Зверевым (22-я ракетка мира). Казахстанец одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 7:5. Встреча продлилась один час и 27 минут.

За время игры лучший теннисист Казахстана исполнил 14 подач навылет и совершил семь двойных ошибок. Также он выиграл шесть очков и три гейма подряд.

Отметим, что в финале Бублик сыграет с победителем пары Баутиста-Агут — Рублев.