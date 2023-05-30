- Бублик проиграл на старте "Ролан Гаррос" 21:32 97
- Скандал из-за торговых мест разгорается на рынке в Алматы 21:02 220
- 62 авто из-за рубежа незаконно поставили на учёт в Акмолинской области 20:42 279
- "Управление неэффективно" - лидер партии "Байтак" о ситуации с водой в стране 20:20 308
- В Казахстане снизилось число убийств, грабежей и разбойных нападений 20:08 307
- Акционеры Polymetal одобрили "переезд" в МФЦА в Казахстане 19:45 362
- Настоящий патриот: двухлетний Миша стал звездой TikTok благодаря владению казахским 19:30 623
- Как создаются мультфильмы, рассказал молодой казахстанский режиссёр 19:10 375
- Центры реабилитации для наркозависимых детей предложили создать в Казахстане 18:44 490
- Курс доллара вырос в Казахстане 18:28 418
- Законопроект о территориальной обороне разрабатывают в Казахстане 18:03 541
- Пенсионерку удерживали в рабстве и заставляли попрошайничать в Алматы 17:33 469
- Ребёнок застрял в стиральной машинке в Павлодарской области 17:11 577
- Экс-капитан "Барыса" Никита Михайлис стал игроком "Металлурга" 17:03 508
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 17:00 745
- Главврач поликлиники в Алматы проведёт семь лет в колонии за растрату 79 млн тенге 16:50 502
- 62-летняя пенсионерка организовала притон в сауне Семея 16:00 612
- Сотрудник ДУИС на авто задавил коллегу в Петропавловске 15:57 513
- Аманатовцы хотят наказать операторов связи за отсутствие интернета в сёлах 15:45 597
- Касым-Жомарт Токаев принял Ерлана Кошанова 15:33 627
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 15:21 1804
- "Митингов 31 мая не будет" - прокуратура предупредила алматинцев 15:20 688
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 14:31 589
- Мужчина показывал свои гениталии детям в Семее 14:31 715
- "Тариф будет справедливым и комфортным для населения" - МНЭ о стоимости комуслуг 14:16 996
- Автомобили значительно подорожали в Астане и в двух регионах 13:50 808
- Цены на авиабилеты FlyArystan вырастут, если отделить компанию от Air Astana — Питер Фостер 13:40 932
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 13:35 1239
- Токаев принял верительные грамоты послов ряда стран 13:19 636
- Как "пижамный день" в школах Казахстана связан с продлением учебного года 13:19 508
- Опий и гашиш в большом объёме пытался перевезти наркоделец из Кыргызстана в Казахстан 13:01 780
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 12:54 1282
- Девятиклассник скончался после драки в школе 12:40 778
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 12:15 611
- Сотрудникам "БерАли Мангистау Company" предложили работу и прежнюю зарплату 12:07 523
- Критическим назвали состояние взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны 12:06 602
- "Воды нет, магазина нет, дороги тоже": как пустеют приграничные с Россией деревни 12:00 824
- Уникальная костанайская порода лошадей находится на грани исчезновения 11:53 461
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 11:49 2548
- Более тысячи участков раздали чиновники в санитарной зоне аэропортов — Генпрокуратура 11:38 642
- Таксистов могут обязать ездить с шашечками и проходить осмотры 11:19 525
- Семь авиакомпаний создавали угрозу безопасности полётов в Казахстане — опубликован список 11:16 711
- Прямые рейсы из Казахстана в Нью-Йорк, Гонконг и Сингапур откроются до 2025 года 10:59 570
- В июле казахстанцы смогут передать половину накоплений из ЕНПФ в инвесткомпании 10:35 599
- VIP-госномера на авто теперь можно выбрать в интернете 10:30 727
- В TikTok появились более 100 онлайн-казино — АФМ 10:02 501
- В Усть-Каменогорске открыли первый кинозал для незрячих 09:48 668
- Руководство "Семей орманы" за взятки выдавало разрешения на вырубку леса - Антикор 09:29 553
- Глава отдела полиции Шымкента попал под следствие. Его подозревают во взятничестве 09:00 789
- Производство товарного газа в Казахстане обещают увеличить в ближайшие годы в несколько раз 08:21 609
- На севере Казахстана хирурги извлекли из желудка подростка волосяную опухоль 07:54 904
- "Не строишься, через три года даже не приходи": Аким Костаная об использовании земельных участков 07:20 852
- Никита Михайлис обратился к казахстанцам после долгожданной новости 06:02 1068
- Уволен глава СПК "Байконур", допустивший растрату продуктов питания в Кызылорде 05:27 800
- "Господин Ногаев, где вода?": после скандала с плакатами жителям Актау вернули воду 04:58 897
- Банки "замораживают" кредиты солдатам-срочникам на время службы в армии 03:32 801
- Пенсионерку с инвалидностью удерживали в рабстве и заставляли просить милостыню в Алматы 01:22 744
- 1100 долларов США украла у девушки соседка по комнате в общежитии Астаны 00:36 803
- Трёхлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Шымкенте 29.05.2023 743
- Более 27 тысяч фейковых LEGO задержали на границе Казахстана с Россией 29.05.2023 929
- Путинцева сделала камбэк и вышла во второй круг "Ролан Гаррос" 29.05.2023 964
- Релокация: какие иностранные компании уже переехали в Казахстан 29.05.2023 697
- Трёх туристов спасли в горах Алматы 29.05.2023 714
- Почти 150 млн тенге выманил помогайка у астанчан 29.05.2023 764
- Возле каждого аэропорта в Казахстане есть несогласованные объекты – депутаты 29.05.2023 996
- Чемпионат мира по рукопашному бою пройдёт в Астане 29.05.2023 941
- Развращение малолетних: подозреваемого задержали в Жанаозене 29.05.2023 1172
- Каково это - быть приёмным родителем. Рассказ из первых уст и советы психолога 29.05.2023 662
- Казахстан возглавил рейтинг Международной ассоциации бокса 29.05.2023 1177
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 730
- Возможна провокация - МИД о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 29.05.2023 1010
- Состояние за счёт ресурсов Казахстана - в Европарламенте рассказали о возврате активов 29.05.2023 909
- Пенсионеры по выслуге лет накопили более 120 млрд тенге: с 1 июля они могут снять все свои сбережения 29.05.2023 790
- Турист из Дании пожаловался на таксистов в аэропорту Астаны 29.05.2023 6359
- Арестован таксист, пристававший к иностранцам в аэропорту Алматы 29.05.2023 784
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 797
- Стало известно, когда вступит в силу безвиз Казахстана с Китаем 29.05.2023 838
- Токаев пригласил Эрдогана принять участие в саммите ОТГ 29.05.2023 777
- Air Astana не соответствует статусу национального перевозчика – депутаты 29.05.2023 1001
- Отца подозревают в насилии над дочерями в Алматинской области 29.05.2023 829
- LOADING...
Сегодня, 21:32
104
104Фото: ktf.kz
Бублик проиграл на старте "Ролан Гаррос"
51-я ракетка мира Александр Бублик не смог выйти во второй круг "Ролан Гаррос", уступив в стартовой игре 129-й ракетке мира Джулио Цеппьери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.
Игра завершилась со счётом 6:0, 4:6, 4:6, 6:3, 7:5.
Продолжительность матча составила 3 часа и 20 минут.
Бублик 17 раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из десяти заработанных.
Лидер мужской сборной Казахстана 1 июня в паре с венгром Мартоном Фучовичем сыграет против немца Андреса Миса/нидерландца Мэтью Мидделкопа.
Поделитесь:
-
Trend news
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 17:00 740
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 15:21 1794
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 14:31 585
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 13:35 1233
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 12:54 1257
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 11:49 2528
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 1033
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 8182
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 831
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 770
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 1507
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 1561
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 1541
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 1638
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 41370
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 4990
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 1653
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 1416
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 10333
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 1525
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1409
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 1448
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 1110
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2071
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1254
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 2438
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1126
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 1550
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 1242
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 1515
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 16287
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 1869
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 1416
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 4377
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 2164
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 2855
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 3744
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 6415
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 2298
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 1903
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5120
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 3541
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4131
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 2740
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 2616
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 2130
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 2074
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 2151
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 1934
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 7314
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 2230
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 2154
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 10984
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 2608
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 2337
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 10032
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2762
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 2340
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 2332
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 2272
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 3528
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 2439
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 3025
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 2677
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 3113
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 2790
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2796
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 3150
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2630
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 2313
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 6751
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 2606
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 3206
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 2773
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 3151
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 3131
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 2835
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 3681
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 10610
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 4462
-
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 12:15 608
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 730
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 795
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 728
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 837
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 994
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1320
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1275
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 1659
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1264
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1363
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1360
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 1993
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 1786
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 1725
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1352
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2199
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 1728
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 1992
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2392
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2273
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 1918
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2318
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 1939
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2123
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2119
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2347
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 2600
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2148
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2350
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2157
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2153
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2113
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2437
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2453
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2270
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2569
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2533
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2439
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 4584
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3173
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3203
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3449
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3445
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3226
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3155
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4369
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3141
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3386
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3707
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3583
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3650
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3309
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3866
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3450
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3816
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 3465
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3593
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 5274
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 3897
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 4030
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 4260
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 4578
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4602
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 5257
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5773
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 5046
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 5251
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 5245
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5595
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 5477
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 5369
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 5523
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5798
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 5685
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 7267
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 6466
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 6711
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 6781
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 7468