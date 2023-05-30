Бублик проиграл на старте "Ролан Гаррос"

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51-я ракетка мира Александр Бублик не смог выйти во второй круг "Ролан Гаррос", уступив в стартовой игре 129-й ракетке мира Джулио Цеппьери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Игра завершилась со счётом 6:0, 4:6, 4:6, 6:3, 7:5.

Продолжительность матча составила 3 часа и 20 минут.

Бублик 17 раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из десяти заработанных.

Лидер мужской сборной Казахстана 1 июня в паре с венгром Мартоном Фучовичем сыграет против немца Андреса Миса/нидерландца Мэтью Мидделкопа.