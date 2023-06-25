Бублик обратился к казахстанским болельщикам после исторической победы

Фото: instagram.com/alexandr_bulik

Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал свою победу над россиянином Андреем Рублёвым в финале турнира в немецкой Галле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Бублик отметил, что этот титул значит для него целый мир.

"Я боролся ради этого в течение нескольких лет, поэтому теперь, получив награду, я не воспринимаю ее как должное. Это была тяжелая работа. Перед матчем второго круга я шел здесь по маленькому Залу славы и видел разные имена теннисистов, с которыми я знаком. И я подумал: "Вау, было бы неплохо получить титул здесь однажды". Но я даже представить не мог, что выиграю этот турнир, поэтому я очень, очень счастлив" — сказал Бублик.

Александра в Галле поддерживала жена, которая приехала на турнир с 10-месячным сыном. Победа принесла казахстанцу 200 миллионов тенге и 27 место в рейтинге ATP.

Напомним, казахстанец, занимающий 48-е место в рейтинге ATP, сенсационно одержал победу в трех сетах — 6:3, 3:6, 6:3 — и стал победителем турнира. Эта победа стала для Александра исторической: ранее он даже не выходил в финал турнира серии ATP 500.