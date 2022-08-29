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Бой Головкина и Альвареса покажут в кинотеатрах Сегодня, 13:00
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Бой Головкина и Альвареса покажут в кинотеатрах

Сеть кинотеатров Cinemex в Мексике анонсировала показ третьего боя между Саулем "Канело" Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На кону будут стоять принадлежащие Альваресу титулы чемпиона мира во втором среднем весе по версиям WBA Super, WBC, WBO и IBF.

Ожидается, что бой покажут на больших экранах в ряде городов Мексики. Цена билета составляет от трёх до семи долларов.

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#бокс #спорт #Геннадий Головкин
Сегодня, 13:00
151
Журналист

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