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Большинство казахстанцев выступает за многопартийный Мажилис
Исследовательский институт "Общественное мнение" 25-28 января этого года провёл телефонный опрос, передаёт BaigeNews.kz. Согласно замеру уровень потенциальной избирательной явки на парламентские выборы 19 марта 2023 года составил 53,3 процента. Это общая доля тех, кто твёрдо намерен голосовать (39 процентов) и, скорее всего, будет голосовать (14,3 процента). Этот уровень электоральной явки в целом одинаков во всех группах, независимо от пола, возраста и материального положения. Вопрос респондентам задавался следующим образом: "Если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, Вы бы приняли в них участие?".
В совокупности 34,6 процента респондентов скорее не будут (11,5 процента) и не намерены (23,1 процента) голосовать. Доля неопределившихся – 12,1 процента.
Среди намеренных голосовать на внеочередных парламентских выборах 48,6 процента твердо намерены поддержать кандидатов от партии AMANAT. По данным опроса, порог в 5 процентов на сегодняшний день удается преодолеть партиям "Ауыл" (6,2 процента), "Акжол" (5,4 процента).
Другим партиям еще предстоит заручиться поддержкой электората: НПК (4,8 процента), "Respublica" (3,6 процента), ОСДП (3,2 процента), "Байтақ" (2,8 процента). Доля респондентов, готовых проголосовать "против всех" составила 2,6 процента. Более 1/5 опрошенных (22,8 процента) еще не определились в своих партийных предпочтениях.
Большинство избирателей выступает за политический плюрализм: за представленность в нижней палате пяти и более партий – 27,8 процента, четырёх – 6,6 процента, трёх – 16,8 процента, двух – 12 процентов.
Социологическое исследование методом телефонного опроса проведено Исследовательским институтом "Общественное мнение" с 25 по 28 января текущего года на собственные средства Института. В выборку вошли 1200 респондентов старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент.
Погрешность составляет ± 2,8%.
Опрос проведен с официального разрешения ЦИК, в соответствии уведомления ЦИК №ОСК-08-18/103И от 24 января 2023 г.
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