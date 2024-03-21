Больше тонны плова приготовили на фестивале в Астане

Повара из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Кырызстана приготовили более тонны плова в центральном парке столицы на фестивале в честь празднования Наурыза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Наурыз в центральном парке отмечается впервые. Праздник проходит на международном уровне. Помимо поваров из соседних стран, в мероприятии приняли участие посольства Таджикистана и Ирана. Они установили свои юрты, где рассказывают об отличиях празднования Наурыза в их культуре и угощают традиционными блюдами.

Тазы и батыры шествуют по алее парка, а домбристы исполняют известные народные песни и создают особую атмосферу праздника.

Посетить праздник пришли хоккеисты столичного клуба "Барыс" и талисман клуба маскот "Барсик". Здесь они встречаются с фанатами, раздают автографы и делают памятные фото.

Отмечать приход весны в центральном парке будут два дня. Концертная программа и приготовление блюд национальных кухонь будет и 22-го марта с 13:00.