Больше 180 ДТП произошло в Астане за сутки

Фото: BaigeNews.kz

Больше 180 ДТП произошло в Астане за сутки из-за гололёда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Полицейские просят водителей быть предельно внимательными и строго следить за скоростным режимом. С начала года в результате ДТП погибли три человека, ещё 39 пострадали.

"Проявлять внимательность на дороге следует и пешеходам, поскольку нарушение ими правил перехода проезжей части также нередко приводит к тяжким последствиям. В текущем году имело место 11 фактов наездов на пешеходов, которые переходили проезжую часть в нарушение установленных требований, все 11 пешеходов получили телесные повреждения", - сообщил заместитель начальника УМПС ДП Астаны Ержан Адильбеков.