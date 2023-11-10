Более 6,8 тысяч электромобилей завезли в Казахстан на льготной основе

На сегодняшний день на территорию Республики Казахстан ввезено 6 875 электромобилей с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет госдоходов министерства финансов РК.

По данным КГД, до конца 2023 года сохраняется возможность ввоза по квоте еще 8 477 электромобилей с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов.

"Физические лица при импорте электромобиля для личного пользования, раз в год могут ввозить 1 электромобиль с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов путем подачи пассажирской таможенной декларации, соответственно нет необходимости оплачивать какие-либо платежи", - сказал директор департамента контроля Комитета государственных доходов МФ РК Елдос Саудабаев.

Для этого, по его словам, необходимо быть гражданином Республики Казахстан и иметь постоянное место жительство в Республике Казахстан.

При этом на гражданина налагаются ограничения в виде запрета на передачу прав владения, пользования, распоряжения данным электромобилем лицам, имеющим гражданство Российской Федерации и постоянное место жительства в Российской Федерации в течение 3 (трех) лет с момента таможенной очистки.

Для подачи ПТД гражданин самостоятельно может обратиться в таможенный пост к инспектору с предоставлением документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан, а также товаросопроводительных документов.

На сегодняшний день на площадке Евразийской экономической комиссии рассматривается вопрос о продлении возможности беспошлинного ввоза до 2025 года.