Более 6,8 тысяч электромобилей завезли в Казахстан на льготной основе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На сегодняшний день на территорию Республики Казахстан ввезено 6 875 электромобилей с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет госдоходов министерства финансов РК.
По данным КГД, до конца 2023 года сохраняется возможность ввоза по квоте еще 8 477 электромобилей с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов.
"Физические лица при импорте электромобиля для личного пользования, раз в год могут ввозить 1 электромобиль с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов путем подачи пассажирской таможенной декларации, соответственно нет необходимости оплачивать какие-либо платежи", - сказал директор департамента контроля Комитета государственных доходов МФ РК Елдос Саудабаев.
Для этого, по его словам, необходимо быть гражданином Республики Казахстан и иметь постоянное место жительство в Республике Казахстан.
При этом на гражданина налагаются ограничения в виде запрета на передачу прав владения, пользования, распоряжения данным электромобилем лицам, имеющим гражданство Российской Федерации и постоянное место жительства в Российской Федерации в течение 3 (трех) лет с момента таможенной очистки.
Для подачи ПТД гражданин самостоятельно может обратиться в таможенный пост к инспектору с предоставлением документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан, а также товаросопроводительных документов.
На сегодняшний день на площадке Евразийской экономической комиссии рассматривается вопрос о продлении возможности беспошлинного ввоза до 2025 года.
Самое читаемое
- Кругом какое-то лобби: без питьевой воды могут остаться десятки сёл под Астаной
- Казахстанка придумала способ дешево и быстро строить дома из экоматериала
- Женщину нашли мёртвой в собственной квартире в Павлодаре
- Аида Балаева высказалась о шутках про Назарбаева и политическом юморе
- В Южной Корее робот убил человека