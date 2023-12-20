Более 5 тысяч казахстанских солдат получили кредитные каникулы

Свыше 5 тысячам солдат предоставлена отсрочка по кредитным займам на сумму 1 млрд 875 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны.

"В настоящий момент на рассмотрении в банках и микрокредитных организациях находятся заявления около 5 тысяч военнослужащих на сумму 1,6 млрд тенге", - сообщили в Минобороны.

В целях законодательного урегулирования меры социальной поддержки для солдат Минобороны инициировало внесение новой статьи 50-1 в Закон РК "О воинской службе и статусе военнослужащего". Законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

Кроме того, Минобороны вышло с предложениями к Агентству РК по регулированию и развитию финансового рынка по внесению дополнений в статью 34 Закона РК "О банках и банковской деятельности" и пункт 2 статьи 7 Закон РК "О микрофинансовой деятельности".

"В нормах, устанавливающих порядок отсрочки платежа по основному долгу и вознаграждению, оборонное ведомство помимо солдат в число заемщиков предлагает включить лиц, призванных на воинские сборы. Подразумевается, что отсрочка будет предоставлена на весь период службы или воинских сборов. При этом обмен сведениями должен осуществляться путем взаимодействия информационных систем заинтересованных органов", - уточнили в ведомстве.

Пилотный проект по предоставлению кредитных каникул в автоматическом формате будет запущен в 2024 году.