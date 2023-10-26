Более 430 боксёров участвуют в молодёжной категории 1/4 финала чемпионата Азии по боксу в Астане

Сегодня в Астане стартовали четвертьфинальные бои чемпионата Азии по боксу среди юношей и молодёжи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

Казахстан на чемпионате представят 10 боксёров.

Бексултан Боранбек — Аббас Фадхил (Ирак) 5:0

Ислам Машкентаев — Аббас Касым (Ирак) 1:4

Жансери Кошербаев — Сэнто Ито (Япония)

Бек Жолдасбек — Азиз Киличев (Туркменистан)

Бахтияр Анарбаев — Цай Чэнь-Ю (Тайбэй)

Торехан Сабырхан — Кахрамонжон Фозилов (Узбекистан)

Нурбек Мурсал — Моэто Кавамура (Япония)

Ислам Советов — Парк Губина (Южная Корея)

Алдияр Абдиллаев — Чен Син-Хонг (Тайбэй)

Даулет Толемисов — Ю И-Чэн (Тайбэй)

В континентальном первенстве участвуют рекордные 435 спортсменов из 23 стран.

Полуфинальные и финальные бои в прямом эфире покажет телеканал "Qazsport". А все поединки будут транслироваться с 23 октября по 3 ноября на YouTube-канале ASBC с 12:00 до 22:00.

Победители и призеры будут определены 2-3 ноября.