Более 430 боксёров участвуют в молодёжной категории 1/4 финала чемпионата Азии по боксу в Астане
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Сегодня в Астане стартовали четвертьфинальные бои чемпионата Азии по боксу среди юношей и молодёжи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.
Казахстан на чемпионате представят 10 боксёров.
Бексултан Боранбек — Аббас Фадхил (Ирак) 5:0
Ислам Машкентаев — Аббас Касым (Ирак) 1:4
Жансери Кошербаев — Сэнто Ито (Япония)
Бек Жолдасбек — Азиз Киличев (Туркменистан)
Бахтияр Анарбаев — Цай Чэнь-Ю (Тайбэй)
Торехан Сабырхан — Кахрамонжон Фозилов (Узбекистан)
Нурбек Мурсал — Моэто Кавамура (Япония)
Ислам Советов — Парк Губина (Южная Корея)
Алдияр Абдиллаев — Чен Син-Хонг (Тайбэй)
Даулет Толемисов — Ю И-Чэн (Тайбэй)
В континентальном первенстве участвуют рекордные 435 спортсменов из 23 стран.
Полуфинальные и финальные бои в прямом эфире покажет телеканал "Qazsport". А все поединки будут транслироваться с 23 октября по 3 ноября на YouTube-канале ASBC с 12:00 до 22:00.
Победители и призеры будут определены 2-3 ноября.
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