Более 400 казахстанцев эвакуировали с начала 2023 года - МИД

С начала 2023 года из разных стран было эвакуировано более 400 казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

"В течение года вследствие природных катаклизмов в Турции и обострения военно-политического конфликта на Ближнем Востоке в Казахстан было эвакуировано более 400 наших граждан вместе с членами семей (107 - из Турции; 166 - из Израиля; 127 - из Сектора Газа)", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в МИД, на постоянной основе отслеживаются вопросы соблюдения законных прав и интересов граждан Казахстана за рубежом. За 2023 год в консульские учреждения поступило более 12 тысяч обращений от сограждан, большая часть которых удовлетворена.