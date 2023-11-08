Более 3,6 тысяч месторождений питьевой воды разведаны в Казахстане
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3 692 месторождения с объёмом забора около 15,5 кубокилометров разведаны в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации РК.
По информации ведомства, в год на хозяйственно-питьевые нужды расходуется более 1 кубического километра.
Согласно действующей редакции Водного кодекса, резервирование источников питьевой воды осуществляется на базе защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов.
"Эти запасы питьевой воды будут существовать на случай ее нехватки. Мы будем уделять большое внимание изучению подземных вод. Например, будет создана служба по организации гидрогеологических работ и проведению государственного контроля и мониторинга подземных водных ресурсов.
Часть функций по подземным водам переходит в наше ведение из Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК", – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
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