  • 8 Ноября, 16:46
  • BAIGENEWS

Более 3,6 тысяч месторождений питьевой воды разведаны в Казахстане

Сегодня, 14:14
АВТОР
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МК В МУРМАНСКЕ Сегодня, 14:14
Сегодня, 14:14
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Фото: МК В МУРМАНСКЕ

3 692 месторождения с объёмом забора около 15,5 кубокилометров разведаны в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации РК.

По информации ведомства, в год на хозяйственно-питьевые нужды расходуется более 1 кубического километра.

Согласно действующей редакции Водного кодекса, резервирование источников питьевой воды осуществляется на базе защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов.

"Эти запасы питьевой воды будут существовать на случай ее нехватки. Мы будем уделять большое внимание изучению подземных вод. Например, будет создана служба по организации гидрогеологических работ и проведению государственного контроля и мониторинга подземных водных ресурсов.

Часть функций по подземным водам переходит в наше ведение из Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК", – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

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