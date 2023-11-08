Более 3,6 тысяч месторождений питьевой воды разведаны в Казахстане

3 692 месторождения с объёмом забора около 15,5 кубокилометров разведаны в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации РК.

По информации ведомства, в год на хозяйственно-питьевые нужды расходуется более 1 кубического километра.

Согласно действующей редакции Водного кодекса, резервирование источников питьевой воды осуществляется на базе защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов.