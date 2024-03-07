  • 7 Марта, 22:54
  • BAIGENEWS

Более 32 тысяч кубометров снега вывезли за день из Астаны

Сегодня, 22:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Астаны Сегодня, 22:32
Сегодня, 22:32
60
Фото: акимат Астаны

В снегоуборочных работах в Астане в ночную смену задействовано более 550 человек и свыше 700 машин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

За 7 марта большегрузы совершили 2,4 тысячи рейсов и вывезли на полигоны 32,2 тысячи кубометров снега.

Всего с начала зимы на полигоны отвезли более 5,9 миллиона кубометров снега, проделано 439,7 тысячи рейсов.

Самое читаемое

Наверх