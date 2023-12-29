Более 200 человек эвакуировали пассажирским поездом в Астану

В связи с неблагоприятными погодными условиями на трассе Кокшетау-Астана застряли свыше 200 человек. Их эвакуировали пассажирским поездом, следовавшим в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".

"Из-за неблагоприятных метеорологических погодных условий была закрыта трасса Кокшетау-Астана. Более 200 человек эвакуированы с трассы станции Акколь на поезде Национального перевозчика №6830, следующем до столицы. Пассажирам оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, несмотря на неблагоприятные погодные условия в канун Нового года, все работники поездной бригады на железной дороге обеспечивают движение пассажирских поездов и создают условия комфорта при перевозке пассажиров.