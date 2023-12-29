  • 29 Декабря, 22:31
  • BAIGENEWS

Более 200 человек эвакуировали пассажирским поездом в Астану

Сегодня, 20:50
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АО "Пассажирские перевозки" Сегодня, 20:50
Сегодня, 20:50
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Фото: АО "Пассажирские перевозки"

В связи с неблагоприятными погодными условиями на трассе Кокшетау-Астана застряли свыше 200 человек. Их эвакуировали пассажирским поездом, следовавшим в Астану,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".

"Из-за неблагоприятных метеорологических погодных условий была закрыта трасса Кокшетау-Астана. Более 200 человек эвакуированы с трассы станции Акколь на поезде Национального перевозчика №6830, следующем до столицы. Пассажирам оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, несмотря на неблагоприятные погодные условия в канун Нового года, все работники поездной бригады на железной дороге обеспечивают движение пассажирских поездов и создают условия комфорта при перевозке пассажиров. 

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