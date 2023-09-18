Более 2 килограммов марихуаны нашли полицейские в авто при обыске в Туркестанской области

В ходе спецоперации туркестанские полицейские астовили автолюбителя и обнаружили в салоне пакет, в котором оказалось более двух килограммов марихуаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Туркестанской области совместно с батальоном патрульной полиции и Тулькубасским районным отделом полиции в ходе спецоперации остановили автомобиль ВАЗ на 594 километре трассы Западная Европа – Западный Китай. За рулём был житель Тулькубасского района.

Оперативники обыскали салон и обнаружили мешок с наркотическим веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Они изъяли пакет и направили содержимое на экспертизу. Ее результаты показали, что наркотическое средство - марихуана. Её вес составил более двух килограммов.

Данный факт зарегистрировали по части 1 статьи 296 Уголовного кодексаК РК “Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта”. В настоящее время по факту незаконной перевозки наркотических средств проводится досудебное расследование.