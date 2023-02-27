Более 1500 сайтов с рекламой наркотиков заблокировали в Казахстане

Фото: inform.kz

В Казахстане повсеместно распространена реклама наркотиков. За год заблокированы почти 1 500 сайтов, через которые велась продажа зелья. Однако новые страницы в Сети продолжают появляться, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточили в МВД, за 2022 год в ИС "Кибернадзор" направлены на блокировку 1996 наркосайта, из них заблокировано 1493.

"Территориальными подразделениями задержано 632 человека, занимающихся распространением наркотических средств с использованием телекоммуникационных систем. Из них 26 - администраторы и создатели чат-ботов, 74 - операторы, фасовщики и кладмены, 364 - закладчики, курьеры, 58 организаторов нарколабораторий и 26 трафаретчиков за нанесение граффити рисунков. Установлены 84 интернет-магазина и чат-ботов в мессенджерах. С начала этого года направлены на блокировку 179 интернет-ресурсов, заблокировано 69", - сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что реклама наркотиков зачастую скрывается под предложениями "легкого" заработка.