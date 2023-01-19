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Лента новостей

BaigeNews.kz Сегодня, 04:56
27
Сегодня, 04:56
27
Фото: BaigeNews.kz

Более 1300 астанчан попали в травмпункты из-за гололёда

Более 1300 астанчан попали в травмпункты из-за гололёда за последние недели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Гололедица уже несколько недель не сходит с тротуаров, переулков и дворов столицы. В акимате заверили: коммунальные службы работают днём и ночью. Предотвращают гололедицу не пескосоляной смесью, а специальным противогололёдным реагентом.

С начала января в травмпункты города поступили свыше 300 тысяч человек, их них больше тысячи получили именно уличные травмы, говорит главный внештатный травматолог управления общественного здравоохранения Астаны Алексей Солод. Чаще всего это ушибы лучезапястных и голеностопных суставов.

"Уличных травм было 1329. 128 были госпитализированы. То есть порядка 10%", - рассказал Алексей Солод.

Травматологи советуют носить обувь на рифлёной подошве или же прибегнуть к народным лайфхакам - прикрепить к подошве обуви пластырь. 

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#гололёд #Астана #травма
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:56
27
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