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Более 1300 астанчан попали в травмпункты из-за гололёда за последние недели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Гололедица уже несколько недель не сходит с тротуаров, переулков и дворов столицы. В акимате заверили: коммунальные службы работают днём и ночью. Предотвращают гололедицу не пескосоляной смесью, а специальным противогололёдным реагентом.

С начала января в травмпункты города поступили свыше 300 тысяч человек, их них больше тысячи получили именно уличные травмы, говорит главный внештатный травматолог управления общественного здравоохранения Астаны Алексей Солод. Чаще всего это ушибы лучезапястных и голеностопных суставов.

"Уличных травм было 1329. 128 были госпитализированы. То есть порядка 10%", - рассказал Алексей Солод.

Травматологи советуют носить обувь на рифлёной подошве или же прибегнуть к народным лайфхакам - прикрепить к подошве обуви пластырь.