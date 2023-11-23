Более 100 кг золота купили казахстанцы в октябре

2 881 мерный слиток золота общим весом 102,3 килограмма продали в Казахстане в октябре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

"Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются слитки весом 10 граммов. Их доля от общего объёма продаж составляет 26 процентов – 37 046 штук. Далее следуют пятиграммовые – 32 677 штук (23 процента), 100-граммовые – 31 144 штуки (21 процент), 20-граммовые – 25 652 штуки (18 процентов) и 50-граммовые – 17 226 штук (12 процентов)", - говорится в сообщении.

Больше всего слитков продано в Алматы (1 465 штук, 51 процент). Далее следуют Шымкент (504 штуки, 17 процентов) и Астана (257 штук, девять процентов).

Напомним, программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения запущена в 2017 году. С начала её действия продано 143 745 слитков общим весом пять тонн.