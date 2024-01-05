Более 1 млн тенге отсудила актюбинка у клиники после неудачной операции

Возмещение морального вреда, полученного в результате некачественной лазерной коррекции зрения, потребовала актюбинка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу актюбинского областного суда.

Согласно материалам дела, в ноябре 2022 года актюбинка решила восстановить зрение методом LASIK и обратилась в одну из городских клиник.

Врач во время проведения операции повредил эпителий в нижней части роговицы левого глаза. Из-за этого у женщины появилось покраснение глаза, отёчность, астигматизм, а затем глаз и вовсе перестал видеть.

Лечащий врач наложила бандажную линзу, выдала просроченный препарат и рекомендовала повторную операцию. От неё актюбинка отказалась и обратилась за помощью к другим специалистам, выехав для проведения операции по устранению повреждений зрения в Турцию.

Женщина обратилась в суд о возмещении ей морального вреда, но суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, и женщина обратилась в апелляционный суд.

"Изучив материалы дела, судебная коллегия пришла к выводу, что экспертное исследование, на которое ссылался суд первой инстанции в своем решении, провели эксперты, не являющимися специалистами в области офтальмологии, их заключение основано лишь на заключении специалиста, врача-офтальмолога. Коллегия заслушала заключение врачей-офтальмологов, имеющих большой практический опыт проведения операций по лазерной корректировке зрения. Специалисты пояснили, что операция истцу проводилась с использованием медицинского оборудования LASIK, где срез лоскута роговицы проводился с помощью лезвия. В современной офтальмологии применяются более прогрессивные методы лечения, где лоскут формирует не лезвие а фемтолазерный луч, что более безопасно", - рассказали в суде.

Помимо этого, потерпевшая потребовала провести проверку в клинике. И она выявила дефекты лечебно-диагностического характера и по оформлению медицинской документации.

В итоге судебная коллегия пришла к выводу, что вред здоровью истца причинён в результате применения оборудования и методики LASIK, которое является менее предсказуемым, а значит небезопасным видом лазерной операции для пациента.