Боксёрши из Казахстана в 2024 году будут драться с трансгендерами
Сегодня, 09:11
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Сегодня, 09:11Сегодня, 09:11
139Фото: sports.kz
Федерация бокса США допустит трансгендеров до участия в женских турнирах с 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Для этого спортсменам будет необходимо выполнить определенные условия, а именно: сделать заявление о смене пола, провести операцию, пройти гормональные тестирования и сообщить результаты федерации. Также отмечается, что боксеры в возрасте до 18 лет должны выступать в соответствии с полом своего рождения.
Таким образом, если казахстанские боксёрши будут участвовать в турнирах в США (речь идет о соревнованиях, проводимых под эгидой местной федерации), им в соперники могут достаться и бывшие мужчины.
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