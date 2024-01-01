Боксёрши из Казахстана в 2024 году будут драться с трансгендерами

Федерация бокса США допустит трансгендеров до участия в женских турнирах с 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Для этого спортсменам будет необходимо выполнить определенные условия, а именно: сделать заявление о смене пола, провести операцию, пройти гормональные тестирования и сообщить результаты федерации. Также отмечается, что боксеры в возрасте до 18 лет должны выступать в соответствии с полом своего рождения.

Таким образом, если казахстанские боксёрши будут участвовать в турнирах в США (речь идет о соревнованиях, проводимых под эгидой местной федерации), им в соперники могут достаться и бывшие мужчины.