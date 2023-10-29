Блэкаут в Астане: восстановлена работа пяти подстанций из восьми
Вчера, 23:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:43Вчера, 23:43
180Фото: акимат Астаны
В Астане после аварийного отключения электроэнергии восстановлена работа пяти подстанций из восьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство энергетики.
Вечером 29 октября в Астане произошло аварийное отключение и несколько жилых районов остались без энерго- и водоснабжения. На дорогах не работали светофоры, в результате образовались автомобильные пробки.
Жители некоторых микрорайонов Астаны сообщают, что энергоснабжение восстановлено.
"Астана су арнасы" обещает возобновить водоснабжение в течение получаса.
Самое читаемое
- Чемпионов мира из Казахстана не допустили на ЧМ-2023 по мини-футболу
- Число погибших в шахте имени Костенко достигло 28 человек
- Взрыв на шахте имени Костенко: найдены тела 32 погибших
- Под землёй после аварии на шахте в Караганде остался 31 человек
- Отключение электричества в Астане объяснили в Минэнерго