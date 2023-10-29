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Блэкаут в Астане: восстановлена работа пяти подстанций из восьми

Вчера, 23:43
АВТОР
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акимат Астаны Вчера, 23:43
Вчера, 23:43
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Фото: акимат Астаны

В Астане после аварийного отключения электроэнергии восстановлена работа пяти подстанций из восьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство энергетики. 

Вечером 29 октября в Астане произошло аварийное отключение и несколько жилых районов остались без энерго- и водоснабжения. На дорогах не работали светофоры, в результате образовались автомобильные пробки.

Жители некоторых микрорайонов Астаны сообщают, что энергоснабжение восстановлено.

"Астана су арнасы" обещает возобновить водоснабжение в течение получаса.

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