Бизнесмену из списка Forbes Орифджану Шадиеву смягчили приговор

В Алматы смягчили приговор осуждённому за злоупотребление полномочиями бизнесмену Орифджану Шадиеву, передаёт BaigeNews.kz.

Приговором Алмалинского районного суда Алматы от 11 июля Шадиев осужден к полутора годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации.

"Установлено, что Ш. приобрел банк с кредитной задолженностью пяти субъектов при условии обеспечения исполнения обязательств этой задолженности с прекращением обременения имущества, предоставленного в обеспечение займов. При этом Ш. принял на себя обязательства обеспечить перевод долга перечисленных заёмщиков на третьих лиц и произвести замену залогового имущества иным видом обеспечения. Залоговое имущество было заменено на семь земельных участков. В 2021 году Ш. при пособничестве С. провёл замену этих участков на землю с меньшей стоимостью", - сообщили в горсуде Алматы.

Санкция части 2 статьи 250 УК РК предусматривает помимо лишения свободы наказание в виде штрафа, исправительных работ, общественных работ и ограничения свободы.