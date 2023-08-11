Бизнесмену из списка Forbes Орифджану Шадиеву смягчили приговор
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы смягчили приговор осуждённому за злоупотребление полномочиями бизнесмену Орифджану Шадиеву, передаёт BaigeNews.kz.
Приговором Алмалинского районного суда Алматы от 11 июля Шадиев осужден к полутора годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации.
"Установлено, что Ш. приобрел банк с кредитной задолженностью пяти субъектов при условии обеспечения исполнения обязательств этой задолженности с прекращением обременения имущества, предоставленного в обеспечение займов. При этом Ш. принял на себя обязательства обеспечить перевод долга перечисленных заёмщиков на третьих лиц и произвести замену залогового имущества иным видом обеспечения. Залоговое имущество было заменено на семь земельных участков. В 2021 году Ш. при пособничестве С. провёл замену этих участков на землю с меньшей стоимостью", - сообщили в горсуде Алматы.
Санкция части 2 статьи 250 УК РК предусматривает помимо лишения свободы наказание в виде штрафа, исправительных работ, общественных работ и ограничения свободы.
"Учитывая, что в счёт возмещения ущерба подлежит передаче земельный участок, стоимость которого с момента передачи в залог имеет тенденции к увеличению, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, апелляционная инстанция Алматинского городского суда изменила приговор суда. Ш. назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы и запрет занимать должности руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации", - заключили в суде.
Самое читаемое
- Обезглавил незнакомку, чтобы впечатлить сожительницу - жуткие подробности убийства в Алматы
- Минобороны Казахстана сообщило о переброске военной техники в регионы
- Нурлану Масимову вынесли приговор в Павлодаре
- Самый длинный мост в Казахстане может превратиться в долгострой
- Курьер и таксист помешали мошенникам выманить миллионы тенге у казахстанки