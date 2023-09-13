Бизнес услышали - Ассоциация нефтедобывающих компаний о новом законе по недропользованию

Сегодня в Мажилисе Парламента РК обсуждали поправки в законодательство по вопросам недропользования. Депутаты одобрили законопроект. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с главой ассоциации "PetroMining" Саятбеком Боранбековым о том, учитывали ли чиновники предложения тех, кого напрямую касаются нововведения.

"Мы как ассоциация, представляя нефтедобывающие организации, участвовали в обсуждениях. Коллеги из министерства энергетики направляли запрос по нашему мнению. Мы буквально два дня тому назад встречались с министром энергетики, плотно поработали", - сказал он.

Боранбеков отметил, что многие предложения нефтедобывающих компаний нашли отражение в новом документе.

"Я сегодня встречался с представителями нефтедобывающих организаций. Ребята направляли свои предложения, и они были учтены. Думаю, в работе над этим законопроектом диалог бизнеса и госорганов состоялся. Недропользователи видят те статьи, которые они вносили", - добавил эксперт.

Руководитель Ассоциации подчеркнул, что многих недропользователей волновал вопрос долгого согласования и утверждения проектных документов.

"По части увеличения порога отклонений между фактическими и проектными показателями ранее был показатель в пределах 10 процентов. То есть если этот порог превышен – всё, ты несешь ответственность. Сейчас его увеличили до 30 процентов. Это существенная поддержка. Увеличен также с 10 до 30 процентов порог отклонений между фактическими и проектными показателями годовой добычи нефти и (или) свободного газа мелких по запасам нефти и газа месторождений", - констатировал он.

Боранбеков подчеркнул, что в законопроект включены статьи по сокращению сроков экспертизы контрактов. Эксперт уверен, что это сделает отрасль более инвестиционно привлекательной.