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Билл Гейтс раскритиковал планы Маска колонизировать Марс
Миллиардер и создатель компании Microsoft Билл Гейтс усомнился в том, что идея Илона Маска отправить людей на Марс, принесёт пользу человечеству. Гейтс отметил, что не считает Маска филантропом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNBC.
Предприятие Маска по исследованию космоса, SpaceX, активно тратит средства на космические корабли и ракеты в надежде, что однажды оно отправит людей на красную планету.
На вопрос журналиста Би-би-си Амола Раджана, было ли путешествие на Марс хорошим использованием денег, Гейтс сказал:
"На мой взгляд, нет".
Он добавил, что финансирование разработки вакцины было лучшим использованием наличных денег, чем отправка людей на Марс.
"На самом деле довольно дорого лететь на Марс", — сказал он. — Вы можете купить вакцины от кори и спасти жизни по тысяче долларов за каждую спасенную жизнь. Это просто дает вам основания. Не отправляйся на Марс ".
Гейтс и Маск часто враждовали на протяжении многих лет. В апреле Маск сказал, что спросил Гейтса, не продает ли он Tesla, другими словами, делая ставку на то, что цена акций производителя электромобилей упадет.
Когда в 2020 году Гейтс сообщил, что купил себе полностью электрический Porsche Taycan, пользователь Twitter спросил: "Интересно, почему Билл Гейтс решил выбрать Taycan вместо Tesla".
Маск ответил в твиттере: "Мои разговоры с Гейтсом не привели в восторг [честно говоря]". Маск также ранее размышлял о возможности того, что Гейтс продаст акции своей компании.
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