Без света и воды остались жители Темиртау из-за бурана

Из-за шквального ветра и бурана в Темиртау произошли обрывы нескольких участков высоковольтных линий электропередачи. Часть города осталась без света и воды, передаёт BaigeNews.kz.

"Для жителей Восточной части города холодная вода подаётся на пониженном гидравлическом режиме. Насосные станции цеха водоснабжения АО "Qarmet” восстанавливают штатный режим работы. Из-за короткого замыкания в сети электроснабжения котлоагрегаты ТЭЦ-2 переподключены и поставлены в растопку, после чего последовательно будут включены в сеть. Под руководством акима города развёрнут оперативный штаб, ситуация на контроле", - сообщили в акимате.

Ремонтные бригады работают над устранением аварий, но погодные условия - буран, ветер и почти нулевая видимость препятствуют оперативному восстановлению.

Жители Темиртау жалуются в соцсетях что воды нет даже на первых этажах. Местами пропало и отопление.