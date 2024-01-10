Без света и воды остались жители Темиртау из-за бурана
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Из-за шквального ветра и бурана в Темиртау произошли обрывы нескольких участков высоковольтных линий электропередачи. Часть города осталась без света и воды, передаёт BaigeNews.kz.
"Для жителей Восточной части города холодная вода подаётся на пониженном гидравлическом режиме. Насосные станции цеха водоснабжения АО "Qarmet” восстанавливают штатный режим работы. Из-за короткого замыкания в сети электроснабжения котлоагрегаты ТЭЦ-2 переподключены и поставлены в растопку, после чего последовательно будут включены в сеть. Под руководством акима города развёрнут оперативный штаб, ситуация на контроле", - сообщили в акимате.
Ремонтные бригады работают над устранением аварий, но погодные условия - буран, ветер и почти нулевая видимость препятствуют оперативному восстановлению.
Жители Темиртау жалуются в соцсетях что воды нет даже на первых этажах. Местами пропало и отопление.
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