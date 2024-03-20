Без нефти не будет зеленой энергетики – глава ОПЕК

Быстрое сокращение добычи и переработки нефти приведет к падению мировой экономики. Такое мнение высказал генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, передает BaigeNews.kz со ссылкой Energypolicy.ru.

Хайсам аль-Гайс опубликовал на сайте ОПЕК программную статью о значении нефти для мировой экономики, в том числе основанной на возобновляемых источниках энергии. Он призывает признать значение нефти и продуктов, производимых из нее, для человечества и не допустить ситуации, при которой нефть исчезнет из-за призывов "просто остановить ее добычу" и "не инвестировать в новые нефтегазовые проекты".

"Если бы завтра нефть исчезла, больше не было бы топлива для реактивных двигателей, бензина или дизельного топлива. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания, автобусы, грузовики окажутся не нужны. Самолеты встанут. Прекратятся железнодорожные перевозки, работающие на дизельном топливе. Судоходная отрасль была бы опустошена", – предупреждает Хайсам аль-Гайс.

Литий-ионный аккумулятор, используемый в электромобиле, состоит из четырех частей: анода, катода, электролита и сепаратора. Сепараторы-мембраны, изготавливаемые из полиэтилена или полипропилена на основе нефтепродуктов. Исчезнет стекловолокно, смола или пластик, необходимые для строительства большинства ветряных турбин. Исчезнет этилен, используемый в производстве солнечных панелей, подчеркнул генсек. Нельзя будет двигаться по дорогам, потому что исчезнет асфальт, остановятся авиаперевозки, не приедет по вызову скорая помощь, многие лекарства и медоборудование не будут произведены, исчезнут материалы для утепления домов, гигиенические и моющие средства и т.д.