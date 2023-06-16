Бейонсе обвинили в высокой инфляции в Швеции

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Цены в Швеции увеличились из-за концертов американской певицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на nv-online.info.

В мае инфляция в Швеции оказалась выше прогнозов Центрального банка из-за концертов певицы Бейонсе. К такому выводу пришли аналитики банка Danske Bank, пишет Bloomberg.

Инфляция в прошлом месяце составила 8,2 процента в годовом выражении. При этом Центральный банк Швеции прогнозировал 8,1 процента, а эксперты, опрошенные Bloomberg, - 7,8 процента.

По мнению аналитиков Danske Bank, причиной роста инфляции в Швеции стал мировой тур Бейонсе. Американская певица выступила на стадионе Friends Arena в Стокгольме два раза. Концерты собрали более 80 000 зрителей, среди них было много иностранцев. Из-за этого цены на билеты, проживание в отелях и еду в ресторанах увеличились.

Danske Bank прогнозирует, что в июне инфляция снизится, так как Бейонсе больше не будет выступать в Швеции. Однако Центральный банк продолжит повышать ключевую ставку из-за ослабления шведской кроны.