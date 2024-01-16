"Баланс казахстанских интересов нарушен" — эксперт о пропаганде России и Украины

Политолог, член европейской и международной ассоциаций политических консультантов Ассоль Мирманова провела исследование по теме гибридных войн и иноформационного воздействия на казахстанцев во время российско-украинского конфликта. Результатами она поделилась в своем Фейсбук, передает BaigeNews.kz.

В посте Ассоль Мирманова остановилась на поянтии "подрывная деятельность".

"Значение термина "подрывная деятельность" подразумевает сбор сведений в ущерб любой из сфер национальной безопасности, а также осуществление подрывных акций – то есть разрушительного воздействия на общественные отношения в любой из упомянутых сфер национальной безопасности. При этом, в рамках информационно-психологической войны между Россией и Украиной при поддержке стран НАТО, Казахстан становится целью пропаганды с обеих сторон, поскольку большая часть населения активно потребляет контент на русском языке, а массовое сознание казахстанцев воспринимается как объект воздействия. Необходимо отметить, что обе стороны конфликта мало заботит разрушительное влияние подобной деятельности для Казахстана", - отмечает Мирманова в своем посте.

В качестве примера политолог привела данные с начала российско-украинского конфликта.

"С момента начала российско-украинского конфликта (с 24 февраля 2022 г.) массовое сознание казахстанцев подвергается совершенно иному уровню внешнего манипулятивного воздействия. Согласно моим данным, в период с 24 февраля -11 марта 2022 г. (первые две недели конфликта), совокупный объем контента, произведенного для казахстанцев с использованием слов языка ненависти стран, входящих в западные военные блоки, превысил совокупный объем непосредственного информационного воздействия российских и украинских информационных войск в 2,4 раза. По уровню виртуальной активности казахстанцев очевидными стали два тренда: сохранение протестных настроений в Казахстане в целом и в Алматы особенно. Критической оценке подверглись стратегические взаимоотношения с Россией, доходило до призывов и враждебных высказываний к русскому этносу, релоцирующимся гражданам России. Имеющегося информационного давления на наше население уже сейчас хватает для дестабилизации отношений с Россией через возможные бытовые конфликты, способные перерасти в межэтнические, которые получат широкое освещение в российских СМИ в силу сложившейся пропагандистской системы для их внутренней аудитории", - пишет политолог.

Политолог подчеркивает, что для Совета безопасности и заинтересованных ведомств важно официально признать необходимость адекватного реагирования государства на растущие вызовы для стабильности Казахстана в период проведения подрывных операций в нашем киберпространстве.