"Баланс казахстанских интересов нарушен" — эксперт о пропаганде России и Украины
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Политолог, член европейской и международной ассоциаций политических консультантов Ассоль Мирманова провела исследование по теме гибридных войн и иноформационного воздействия на казахстанцев во время российско-украинского конфликта. Результатами она поделилась в своем Фейсбук, передает BaigeNews.kz.
В посте Ассоль Мирманова остановилась на поянтии "подрывная деятельность".
"Значение термина "подрывная деятельность" подразумевает сбор сведений в ущерб любой из сфер национальной безопасности, а также осуществление подрывных акций – то есть разрушительного воздействия на общественные отношения в любой из упомянутых сфер национальной безопасности.
При этом, в рамках информационно-психологической войны между Россией и Украиной при поддержке стран НАТО, Казахстан становится целью пропаганды с обеих сторон, поскольку большая часть населения активно потребляет контент на русском языке, а массовое сознание казахстанцев воспринимается как объект воздействия. Необходимо отметить, что обе стороны конфликта мало заботит разрушительное влияние подобной деятельности для Казахстана", - отмечает Мирманова в своем посте.
В качестве примера политолог привела данные с начала российско-украинского конфликта.
"С момента начала российско-украинского конфликта (с 24 февраля 2022 г.) массовое сознание казахстанцев подвергается совершенно иному уровню внешнего манипулятивного воздействия.
Согласно моим данным, в период с 24 февраля -11 марта 2022 г. (первые две недели конфликта), совокупный объем контента, произведенного для казахстанцев с использованием слов языка ненависти стран, входящих в западные военные блоки, превысил совокупный объем непосредственного информационного воздействия российских и украинских информационных войск в 2,4 раза.
По уровню виртуальной активности казахстанцев очевидными стали два тренда: сохранение протестных настроений в Казахстане в целом и в Алматы особенно. Критической оценке подверглись стратегические взаимоотношения с Россией, доходило до призывов и враждебных высказываний к русскому этносу, релоцирующимся гражданам России.
Имеющегося информационного давления на наше население уже сейчас хватает для дестабилизации отношений с Россией через возможные бытовые конфликты, способные перерасти в межэтнические, которые получат широкое освещение в российских СМИ в силу сложившейся пропагандистской системы для их внутренней аудитории", - пишет политолог.
Политолог подчеркивает, что для Совета безопасности и заинтересованных ведомств важно официально признать необходимость адекватного реагирования государства на растущие вызовы для стабильности Казахстана в период проведения подрывных операций в нашем киберпространстве.
"Массовое сознание казахстанцев в рамках гибридной войны подвергается сейчас двусторонней информационной пенетрации, информационные операции включают множество бенефициаров, что доказано определением географии авторов контента для казахстанской аудитории, и требует реализации превентивного, иного качества подхода к укреплению информационной безопасности.
Баланс казахстанских национальных интересов нарушен, что снижает возможности для политических маневров руководства нашей страны, а также повышает риски создания в Казахстане очагов социального напряжения через разжигание межэтнических конфликтов между разными социальными группами и общему росту протестных настроений.
К социальным группам наибольшего риска информационных манипуляций относятся: молодежь, не имеющая опыт проживания в СССР (до 30 лет), пожилые граждане РК, потребляющие информационный контент российского производства, участники декабрьских событий 1986 г. и их родственники, граждане Казахстана радикальных либерально-демократических взглядов, ультраправых и ультралевых взглядов, а также граждане, не обладающие навыками критического анализа информации вследствие разных причин: от небольшого жизненного опыта (дети, подростки) до низкого качества или отсутствия образования, влияющего на учитываемый эмпирический опыт в принятии решений и вынесении суждений о событии, политических акторах и сценарном прогнозировании", - отмечает Ассоль Мирманова.