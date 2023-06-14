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BaigeNews.kz Сегодня, 18:59
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Сегодня, 18:59
296
Фото: BaigeNews.kz

BaigeNews Live: Пленарное заседание мажилиса

В интервью BaigeNews.kz депутат Олжас Куспеков по итогам пленарного заседания мажилиса рассказал о законопроекте "О профессиональных квалификациях".

Законопроект разработан во исполнение поручения президента, озвученного в послании народу от 1 сентября 2022 года. Он направлен на ускорение адаптации молодёжи к изменениям на рынке труда и стимулированию к освоению новых навыков.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

 

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Журналист
Сегодня, 18:59
296
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