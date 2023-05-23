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Instagram / azabraza1984 Сегодня, 06:36
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Сегодня, 06:36
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Фото: Instagram / azabraza1984

Азамат Мусагалиев стал отцом в третий раз

Известный российский шоумен Азамат Мусагалиев стал отцом в третий раз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Star hit.

Указывается, что в середине мая в семье комика, ведущего канала ТНТ, родился долгожданный сын. Вместе с супругой он растит двух дочерей 15 и 10 лет. 
 
По данным издания, юморист женат с 2008 года. Роман с Викторией завязался у Азамата ещё до того, как к нему пришла слава. 

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Сегодня, 06:36
157
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