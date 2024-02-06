Айбек Дадебаев возглавил Администрацию Президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан Айбека Дадебаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Дадебаев Айбек Аркабаевич назначен Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Айбек Дадебаев родился в 1980 году в Алматы.

Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (2001, 2003). Имеет дипломатический ранг Советника II класса.

Трудовой стаж начинал с преподаватель кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков.

В 2008-2011 года был экспертом отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан, И.о. помощника председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

С 2011 по 2013 год являлся третьим секретарем постоянного представительства Республики Казахстан в ООН, Женева.

2013-2019 годы – заместитель заведующего, заведующий Секретариатом председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

2019-2021 годы – заместитель начальника канцелярии президента Республики Казахстан.

28.05.2021 – 11.01.2022 – заместитель управляющего Делами президента Республики Казахстан.

11 февраля 2022 года был назначен управляющим делами президента, переназначен 28 ноября 2022 года.