Автомобиль врезался в асфальтный каток: четыре человека погибли

Смертельное ДТП произошло на закрытом участке автодороги Актобе – Астрахань вчера ночью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На этом участке автодороги ведутся дорожно-строительные работы вблизи с посёлком Елек Мугалжарского района. Как сообщили в полиции, все погибшие являются работниками организации, ведущей дорожно-строительные работы на данном участке.

"39-летний водитель автомашины Lada Granta выехав на закрытый участок дороги, где ведутся дорожно-строительные работы допустил столкновение со стоящим асфальтным катком. В результате ДТП водитель и трое его пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.