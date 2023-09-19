Автомобиль врезался в асфальтный каток: четыре человека погибли
Сегодня, 13:25
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Сегодня, 13:25Сегодня, 13:25
157Фото: polisia.kz
Смертельное ДТП произошло на закрытом участке автодороги Актобе – Астрахань вчера ночью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На этом участке автодороги ведутся дорожно-строительные работы вблизи с посёлком Елек Мугалжарского района. Как сообщили в полиции, все погибшие являются работниками организации, ведущей дорожно-строительные работы на данном участке.
"39-летний водитель автомашины Lada Granta выехав на закрытый участок дороги, где ведутся дорожно-строительные работы допустил столкновение со стоящим асфальтным катком. В результате ДТП водитель и трое его пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.
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